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ديني

لمخالفة قرار غلق المساجد .. وزير الأوقاف ينهي خدمة إمام بالمنوفية ويكافئ المفتش

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:10 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة عبد الحميد عبد الرحمن عبد الحميد إمام وخطيب بمديرية أوقاف المنوفية لقيامه بفتح مسجد أولاد علام بقرية الخطاطبة بمحافظة المنوفية وإمامة الناس في صلاة العصر الخميس ، وشروعه بإلقاء درس مخالفًا جميع تعليمات غلق المساجد تجنبا لتفشي فيروس كورونا، ووجه مديرية أوقاف المنوفية بعمل محضر رسمي ضده بالواقعة .


كما كلّف الوزير الشئون القانونية بالوزارة وبمديرية أوقاف المنوفية بعمل بلاغ للنائب العام بقيام الإمام بتعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر بالمخالفة المتعمدة لتعليمات السلطة المختصة ووجه بصرف مكافأة عاجلة قدرها ألف جنيه للمفتش الذي حرر المخالفة .


وحذرت الوزارة من أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.


كما شددت وزارة الأوقاف على ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني ،وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .


وقالت أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة ، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة ، لا قدوة سيئة .

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