مطلعوش الصيفي.. 5 نصائح من هاني الناظر لمواجهة تقلبات الربيع

قدم الدكتور هانى الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا ، عدة نصائح صحية للتعامل السليم مع تقلبات الأجواء الحالية وبدء فصل الربيع.





وكتب هاني الناظر على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "بعيدًا قليلًا عن موضوع كورونا أذكر حضراتكم أن فصل الربيع بدأ جغرافيا ٢١ مارس ويمتد حتي٢٠ يونيو بإذن الله وخلال هذه الشهور الثلاثة تحدث تغيرات حادة ومختلفة في الأحوال الجوية ما بين رياح خماسينية محملة بالأتربة وتغيرات في الحرارة من ارتفاع وانخفاض في الحرارة وتنتهي تلك التقلبات مع بداية الصيف جغرافيا في ٢١ يونيو بإذن الله وهذا يستدعي خلال تلك الفترة الحرص الشديد".





وقدم الناظر هذه النصائح :





١- يجب عدم الإسراع في خلع الملابس الشتوية بالكامل ولكن تتم بالتدريج

٢- الحرص على عدم تعرض الصغار وكبار السن ومرضي الحساسية للخروج في الأجواء المتقلبة خاصة المتربة





٣_ ضرورة الإكثار من شرب المياه وتناول السلطات الخضراء الطازجة يوميا

٤_ الاستحمام دائمًا بصابون الجلسرين