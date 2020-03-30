AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصدر بالأهلي: تعاقد كهربا مع النادي سليم 100% ومدروس جيدا

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:18 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أن هناك تأكدا تاما من سلامة موقف محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق، مشيرا الى أن مسألة إيقافه أمر غير وارد.

وقال المصدر: "الأهلي قام بدراسة الملف الخاص بكهربا بكل تفاصيله، قمنا بدراسة كل المستندات والأوراق".

وأكمل: "قمنا باستطلاع أراء مستشار قانوني دولي، تأكدنا من سلامة أوراق وموقف اللاعب".

 واختتم "فكرة تعرض اللاعب للإيقاف أمر غير مطروح أو وارد".

وكان وليد العطار المدير التنفيذي بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد صرح في وقت سابق أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ينظر حاليًا في شكوى الزمالك ضد كهربا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حلم كبير.. كهربا يشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة في أحدث ظهور له.. شاهد

مرتضى منصور: كهربا متورط مع المخابرات القطرية ولن أتركه

لسنا طرفا مع الزمالك.. تفاصيل رد الأهلي علي شكوي الفيفا في أزمة كهربا

الأهلي يتمسك بـ كهربا ويرفض رحيله في الصيف .. تفاصيل

مثل الحضري.. اتحاد الكرة يكشف كواليس رحيل كهربا عن الزمالك وتوقيعه لـ الأهلي

ترشيحاتنا

مستشار أردوغان يرتد عن الإسلام ويعتنق اللادين.. تفاصيل

مثل الحضري.. اتحاد الكرة يكشف كواليس رحيل كهربا عن الزمالك وتوقيعه لـ الأهلي

جامعة عين شمس تسابق الزمن للتوصل إلى مصل لعلاج فيروس كورونا

شاهد.. أنغام الموسيقى الراقية تثلج قلوب سكان مدينتى والرحاب وقت الحظر

عزل نفسه بالمنزل.. كواليس الساعات الأخيرة في حياة طبيب بورسعيد المتوفي بـ فيروس كورونا

بعد أيام من خطوبتها.. الموت يفجع الفنانة هند عبد الحليم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر ضحايا الفيروس.. وفاة رضيع عمره أقل من عام بعد إصابته بـ كورونا .. تعرف على التفاصيل

يسبب الوفاة .. أعراض قصور الكلى المزمن

شاهد | أول صور من صلاة جنازة أحمد اللواح الطبيب المتوفي بكورونا