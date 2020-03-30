مصدر بالأهلي: تعاقد كهربا مع النادي سليم 100% ومدروس جيدا

أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أن هناك تأكدا تاما من سلامة موقف محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق، مشيرا الى أن مسألة إيقافه أمر غير وارد.
وقال المصدر: "الأهلي قام بدراسة الملف الخاص بكهربا بكل تفاصيله، قمنا بدراسة كل المستندات والأوراق".
وأكمل: "قمنا باستطلاع أراء مستشار قانوني دولي، تأكدنا من سلامة أوراق وموقف اللاعب".
واختتم "فكرة تعرض اللاعب للإيقاف أمر غير مطروح أو وارد".
وكان وليد العطار المدير التنفيذي بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد صرح في وقت سابق أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ينظر حاليًا في شكوى الزمالك ضد كهربا.