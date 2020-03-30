مصدر بالأهلي: تعاقد كهربا مع النادي سليم 100% ومدروس جيدا

أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أن هناك تأكدا تاما من سلامة موقف محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق، مشيرا الى أن مسألة إيقافه أمر غير وارد.





وقال المصدر: "الأهلي قام بدراسة الملف الخاص بكهربا بكل تفاصيله، قمنا بدراسة كل المستندات والأوراق".





وأكمل: "قمنا باستطلاع أراء مستشار قانوني دولي، تأكدنا من سلامة أوراق وموقف اللاعب".





واختتم "فكرة تعرض اللاعب للإيقاف أمر غير مطروح أو وارد".



