رمضان عبد المعز: اطمئنوا الساعة لن تقوم الآن لهذه الأسباب.. فيديو

رد الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز ، على ما يتم تداوله من قبل البعض بأن الساعة ستقوم خلال العام الحالي، مؤكدا أن هذا الأمر عار تمامًا عن الصحة.

وأوضح رمضان عبدالمعز، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الاثنين، أن الساعة ستقوم على شرار الناس وعندما لا يذكر المولى عز وجل على الأرض من قبل الناس، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم أن كل العالم يقول الله ويدعو المولى عز وجل لرفع بلاء فيروس كورونا المستجد.





وأضاف الداعية الإسلامي: "أن الحرم هيتفتح وهننحج وهنعمل عمرة كمان، وهنزور مسجد الرسول "ص"، علشان نعرف قيمة النعمة اللي كنا فيها"، مستدركا : "المساجد هتتفتح وهندخل المساجد وهنصلي فيها تاني ونصلي الجماعة".





وأكمل رمضان، أن :"القيامة مش هتقوم دلوقتي لسه بدري، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق حين لا يقول أحد الله الله، طب ازاي وكل الدنيا دلوقتي بتقول الله ".





في السياق نفسه أشار إلى أن :"ربنا سبحانه وتعالي بيرفع درجاتك بكل حاجة بتحصلك والابتلاء تكفير ذنوب، والابتلاء ده ممكن يكون لمنحة كبيرة قادمة من المولى عز وجل".