مقررات الشهادة الثانوية الأزهرية حتى 15 مارس.. مستندات

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن مقرر الشهادة الثانوية العام الحالي، علما بأنه يقتصر فقط على ما شرح حتى الخامس عشر من مارس الجاري.





وأرسل قطاع المعاهد الأزهرية، منشورات الي جميع المناطق في محافظات مصر، موضحة كل مقرر لكل مادة للقسمين العلمي والأدبي حتى يتسنى إعلانه للطلاب والطالبات تيسيرا عليهم في المذاكرة.





وننشر مقررات الشهادة الثانوية الأزهرية حتى 15 مارس.



