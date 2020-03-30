مقررات الشهادة الثانوية الأزهرية حتى 15 مارس.. مستندات

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن مقرر الشهادة الثانوية العام الحالي، علما بأنه يقتصر فقط على ما شرح حتى الخامس عشر من مارس الجاري.
وأرسل قطاع المعاهد الأزهرية، منشورات الي جميع المناطق في محافظات مصر، موضحة كل مقرر لكل مادة للقسمين العلمي والأدبي حتى يتسنى إعلانه للطلاب والطالبات تيسيرا عليهم في المذاكرة.
وننشر مقررات الشهادة الثانوية الأزهرية حتى 15 مارس.
وقرر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، بالاكتفاء بما تم تدريسه حتى 15 مارس لجميع طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي، وإلغاء اختبار الشهادة الإعدادية اكتفاءً بتقديم مشروع بحثي لكل مادة في مقررات الفصل الدراسي الثاني
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كما قرر وكيل الأزهر، تكليف قطاع المعاهد الأزهرية بتحديد نهاية كل مقرر على وجه الدقة لجميع الصفوف الدراسية في كل مادة بالتعاون مع موجهي العموم .