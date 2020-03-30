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منوعات

السعال في وجه المرضى يقود طبيبين إلى السجن .. تفاصيل

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:57 م
ممرضات
ممرضات
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محمود نوفل
 بعد تعمده السعال في وجه الممرضات كشفت تقارير صحفية عن القبض على طبيب أمريكي وأستاذ مساعد بإحدى الجامعات الأمريكية، وذلك بعد اتهامه بالسعال العمد في وجه الممرضات لخداعهن بعدوى كورونا.

وكشف تقرير الدايلي ميل البريطانية أن الطبيب ليس مصابًا بكورونا ، لكنه تعمد خلال الأيام الماضية السعال في وجه الممرضات والتقارير إليهن عنوة في محاولة منه لخداعهن الانتهاء .

ويقدم التقارير إلى الطبيب المذكور تم القبض عليه من قبل السلطات ، التحقيق الذي يحمله باتهامه بنشر الذعر بين الطواقم الطبية في المشفى الذي يعمل خلال تقديمهم الرعاية لمرضى كورونا ، في ظل حالة الطوارئ المعلمة في كافة الولايات الأمريكية بسبب ارتفاع نسب الإصابات لتصبح أمريكا الأولى عالميًا في نسب الإصابة.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان مجموعة من رجال القانون في الولايات المتحدة ، أن المقدمون على أفعال نشر العدوى العمد أو ادعائه سيواجهون تهم الإرهاب حسب القانون الفيدرالي ، ولن تكون محاكماتهم على جنح اعتيادية لأنها على تهم إرهاب وتكدير الآمن والسلم ، ذلك بعد انتشار العديد من الحالات المتهمة بمحاولة نشر العدوى بين الأشخاص ، كان آخرهم امرأة سعلت عملًا على كمية كبيرة من بضائع البقالة في إحدى المتاجر لنشر العدوى ، مما يجعلها تخسر المتجر بضائع بما يزيد عن 35 ألف دولار ، وتستهدف المرأة وتحويلها للتحقيق الفيدرالي.
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