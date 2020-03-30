السعال في وجه المرضى يقود طبيبين إلى السجن .. تفاصيل

بعد تعمده السعال في وجه الممرضات كشفت تقارير صحفية عن القبض على طبيب أمريكي وأستاذ مساعد بإحدى الجامعات الأمريكية، وذلك بعد اتهامه بالسعال العمد في وجه الممرضات لخداعهن بعدوى كورونا.





وكشف تقرير الدايلي ميل البريطانية أن الطبيب ليس مصابًا بكورونا ، لكنه تعمد خلال الأيام الماضية السعال في وجه الممرضات والتقارير إليهن عنوة في محاولة منه لخداعهن الانتهاء .





ويقدم التقارير إلى الطبيب المذكور تم القبض عليه من قبل السلطات ، التحقيق الذي يحمله باتهامه بنشر الذعر بين الطواقم الطبية في المشفى الذي يعمل خلال تقديمهم الرعاية لمرضى كورونا ، في ظل حالة الطوارئ المعلمة في كافة الولايات الأمريكية بسبب ارتفاع نسب الإصابات لتصبح أمريكا الأولى عالميًا في نسب الإصابة.



