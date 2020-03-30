مفاجأة .. الكلاب تكتشف المصابين بفيروس كورونا قبل ظهور أعراضه

كشف موقع صحيفة daily mail البريطانية عن مفاجأة جديدة فيما يخص فيروس كورونا، حيث أكد بعض الخبراء أن الكلاب المدربة بشكل خاص يمكن أن تساعد في تحديد الأشخاص الذين يحملون الفيروس القاتل - حتى قبل ظهور الأعراض.





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وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل فإن الكلاب المدربة قادرة على التقاط المواد الكيميائية التي تسمى المركبات العضوية المتطايرة، والتي ترتبط بأمراض محددة ، في عينات من التنفس والبول والبراز.





وعن إمكانية حدوث ذلك، قال البروفيسور جيمس لوغان ، رئيس قسم مكافحة الأمراض في كلية لندن للصحة والطب: "نحن نعلم أن أمراض الجهاز التنفسي الأخرى تغير رائحة أجسامنا ، لذلك هناك فرصة كبيرة جدًا لأن تتمكن الكلاب من اكتشاف هذا الفيروس".

