AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

للحد من كورونا.. إجراءات سعودية رادعة ضد المخالفين تعرف عليها

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:35 م
جانب من إجراءات بلدية
جانب من إجراءات بلدية ينبع السعودية
Advertisements
محمود نوفل
أغلقت بلدية محافظة ينبع السعودية، صالون حلاقة، ومنشأتين، أثناء جولاتها الميدانية، للتأكد من التزام المنشآت بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وضبطت الفرق الرقابية، صالون حلاقة يستضيف الزبائن ثم يغلق البوابة الرئيسية، وجرى التنسيق مع الجهات الأمنية وإغلاق المنشأة، وإعداد محضر وتسليمه للجهات المعنية.

كما تم إغلاق منشأتين لمباشرة النشاط، أثناء حظر التجول، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهما.

وتواصل بلدية محافظة ‎ينبع، جهودها في الحد من انتشار فيروس ‎كورونا المستجد، من خلال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على الفيروس، والحد من مخاطر انتشاره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيطاليا تعلن وفاة خامس مصاب بفيروس كورونا

أدخلوا زبائن خلسة.. السلطات السعودية تلقي القبض على حلاقين خالفوا القرارات

فيديوجراف.. 10 ممنوعات خلال حظر التجول والغرامة المفروضة

صحتنا أولاً.. دمياط تنتفض لتطهير وتعقيم الشوارع لمواجهة كورونا.. فيديو

ممنوع الدخول والخروج من مكة والمدينة والرياض.. قرارات سعودية حاسمة

للوقاية من فيروس كورونا: حملات مكثفة لتطهير المنشآت الحكومية بالبحيرة.. شاهد

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس تسابق الزمن للتوصل إلى مصل لعلاج فيروس كورونا

مفاجأة .. الكلاب تكتشف المصابين بفيروس كورونا قبل ظهور أعراضه

الاهلي يغتال حلم وليد أزارو.. تفاصيل

كورونا فيروس.. تعرف على مستشفيات العزل واستقبال حالات الاشتباه في مصر.. فيديو

تفاصيل جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي

استغاثة من المصريين العالقين بقطر .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اول ظهور لـ نجل النجم العالمي دريك .. صور

كانت زرقاء.. تعرف على حكاية أشهر ميادين القاهرة وسر تسميته بـ العتبة الخضراء

هنتعشى إيه النهاردة.. أصابع السمك بالسمسم مع صوص التاراتارا وشاى الكرك