آخر تطورات أزمة تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي.. تفاصيل

كشفت مصادر خاصة أن أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب مهله لحسم موقفه من تجديد تعاقده مع الأهلي.





وقالت المصادر ان فتحي تحدث اليوم مبديًا تقديره الكامل للاهلي وللجنة النخطيط برئاسة محسن صالح وخاصة أنه قضي أفضل فترات حياته.





وبدا فتحي غاضبًا بشدة من التأخير المتعمد لتجديد تعاقده حتي الأن خاصة أن الملف تم تكليف مدير الكرة به منذ فترة طويله ولم يفاتحه أحد سوي منذ بداية مارس الماضي وجاء التوقف الطويل للنشاط الرياضي ليكون الأمر محور الاحداث ويظهر فتحي في تلك الصورة .





وقال فتحي لبعض المقربين منه انه من غير المنطقي إظهاره في هذا الشكل الباحث عن الازمات والراغب في تفجر المشاكل وتصديرها للنادي مع انه كان يحق له التوقيع لأي نادي منذ 3 شهور حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم وطبقًا لأعراف ولوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم المنظمة لعلاقة اللاعبين بانديتهم هو خارج فترة الحماية حاليًا.





وأضاف أنه حضر للقاهرة خصيصًا لحضور جلسة لجنة التخطيط وتقديرًا وإحترامًا لإتفاقه الودي ورغبته في إستكمال مشواره مع الأهلي والبقاء به حتي الأعتزال كما ذكر لرئيس النادي محمود الخطيب خلال رحلة السفر لجنوب أفريقيا والتي تأهل منها الفريق الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا عبر بوابة صن داونز.





واوضح في جلسة جمعته ببعض أصدقائه انه لم يفاتحه احد في موضوع تجديد تعاقده سوي بعد توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات التي تتبعها الدولة لمواجهة وباء فيروس كورونا ، بل هو كان متواجد بشكل يومي داخل إستاد التتش وفي المعسكرات ولم يتغيب ولو لمرة واحده ولم يطلبه منه احد التوقيع علي اي عقود.





وشدد الجوكر خلال الجلسة أنه بمجرد توقف النشاط الرياضي أصطحب أسرته في أجازة خاصة خارج القاهرة وبعدها تلقي إتصالات بالعودة للتفاوض علي تجديد تعاقده وحين شرحت الظروف وتفهمت لجنة التخطيط الأمر وتم تأجيل الإجتماع فوجئت بحملة شرشة ضده في وسائل التواصل الإجتماعي بمختلف أشكالها وفي بعض وسائل الإعلام ولا يدري السبب وراء ذلك.











