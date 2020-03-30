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توك شو

الإخواني الهارب عبد الله الشريف يعترف بتمويله من قطر

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:00 م
عبد الله الشريف
عبد الله الشريف
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عبد الله الشريف صنع ما صنع من هالة نتيجة ما تعلمه في أمريكا، ويكذب ويقول أنه تعلم الفيديوهات وصياغتها بمجهود شخصي، ولكن الحقيقة أنه توجه لأمريكا وتعليم بأكاديمية نيويورك للسينما والتمثيل وإنتاج الفيديوهات عام 2014، ويتحدث عن أنه يعمل بمفرده ولكن لديه 6 أدمن على صفحته بينهما 4 أمريكان وواحد قطري.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، مخاطبًا عبد الله الشريف،: " الضابط الأردني المفصول اللي أنت متصور معاه مين، وكان بيقولك إيه وأنت قاعد معه"، منوهًا أن هذا الضابط العقيد علاء عناسوة المطرود من الجيش الأردني والمقيم في قطر، هو حركة الوصل بين عبد الله الشريف وبين المخابرات القطرية، وعرض صورة له مع "عناسوة"، قائلًا: "بيديلوه التعليمات".

وأذاع "الديهي"، فيديو لـ عبد الله الشريف، يعترف خلاله أن هناك تنظيم مسلح أنشأه حسن البنا، وأسماه التنظيم الخاص، موضحًا أن هذا التنظيم الذي يتحدث عنه هو من قام بقتل النقراشي والخازندار، وقتل الرئيس السادات، وحاول قتل الرئيس عبد الناصر، هذا التنظيم حول مصر لبركة من الدماء، وحسن البنا محمل على رقبته كل هذه الدماء.

ونشر مقطع أخر لعبد الله الشريف، على أحد المنابر يدعو خلاله لانتخاب رئيس مسلم، وبرلمان مسلم، ثم أذاع له مقطع أخر من نفس المنبر يقول خلاله : "ياليتنا ما تكلمنا في السياسة وما دخلنا مجلس الشعب حتى نحتفظ باحترامكم لنا"، ومقطع أخر يقول خلاله: "فليسقط شرعكم يا عالم ولتحيا قطر"، ومقطع آخر يقول فيه: "لما ييجي قطر وتركيا تدفعلي فلوس علشان أهاجم السعودية ومهامجش يبقى باكل فلوس حرام".
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