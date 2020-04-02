AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يبلغ من العمر 93 عاما.. فرحة عارمة بشفاء عجوز من كورونا بأسبانيا.. فيديو

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:34 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
نشرت شبكة "اي بي سي نيوز" الأمريكية شريط فيديو لحظة خروج وتعافي عجوز أسباني يبلغ من العمر 93، أثناء خروجه من المستشفى. 

وظهر العجوز الأسباني في المستشفى، أثناء مغادرتها عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد، حيث وقف طاقم التمريض لتحيته على محاربته للفيروس. 

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 616 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 10 آلاف حالة.

كما أعلنت الصحة الإسبانية تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتخطى إجمالي الإصابات 110 آلاف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسبانيا تعلن عن ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سيدة إيرانية عمرها 103 أعوام تتعافى من فيروس كورونا

فيديوجراف.. هل يعود فيروس كورونا للمصاب بعد الشفاء منه ؟

الصحة: شفاء 56 من مصابي فيروس كورونا وخروجهم من المستشفي

بسبب كورونا حميات بورسعيد حجر صحي.. ويحظر سفر الفريق الطبي وغلق للعيادات الخارجية

وفاة ثاني سجين بريطاني بفيروس كورونا.. كيف وصل إليهم

ترشيحاتنا

الاهلي بطل الدوري والزمالك في الكونفدرالية.. في هذه الحالة

الجنين بصحة جيدة .. تفاصيل شفاء سيدة حامل من فيروس كورونا بالأقصر

متعافية من كورونا تكشف كيف تعاملت وزارة الصحة معها

مصطفى بكري محذرا من مصير إيطاليا: مصر نجحت في إدارة ملف كورونا

شادي محمد يخرج عن صمته ويوجه رسالة لـ حسام عاشور .. ماذا قال

أنباء مفجعة.. سيارة إيطالية تودع عالم السيارات نهائيا هذا العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيبت بالعدوى أثناء رعاية ابنها.. كورونا يودي بحياة مسنة

كيف احتفلت أول سيدة حامل بتعافيها من كورونا ..وهذه هي حالة الجنين

شاهد.. حازم إمام يشارك التهامى في الإنشاد الديني على مسرح الشباب والرياضة