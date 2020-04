يبلغ من العمر 93 عاما.. فرحة عارمة بشفاء عجوز من كورونا بأسبانيا.. فيديو

نشرت شبكة "اي بي سي نيوز" الأمريكية شريط فيديو لحظة خروج وتعافي عجوز أسباني يبلغ من العمر 93، أثناء خروجه من المستشفى.

وظهر العجوز الأسباني في المستشفى، أثناء مغادرتها عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد، حيث وقف طاقم التمريض لتحيته على محاربته للفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 616 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 10 آلاف حالة.

كما أعلنت الصحة الإسبانية تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتخطى إجمالي الإصابات 110 آلاف.

RECOVERY COMPLETE: Celebratory scenes as 93-year-old patient is discharged from hospital in Spain after beating coronavirus. https://t.co/drEQKt6fXn pic.twitter.com/cOfz5k7w9W