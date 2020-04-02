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رياضة

محمد صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو في دراسة للمرصد العالمي لكرة القدم .. شاهد

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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القسم الرياضي

أعلن المرصد العالمي لكرة القدم "CIES" آخر مستجدات دراسة حول أفضل اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، اعتمادا على أداء اللاعبين، وفعاليتهم على المستويين الفردي والجماعي.

وشهدت قائمة أفضل اللاعبين تفوق المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول ، على ليونيل ميسي نجم برشلونة ، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ، حيث تقاسم  صلاح ، المراكز من السادس عشر وحتى التاسع عشر مع ثلاثة لاعبين برصيد 89 نقطة لكل منهم.


في حين اكتفى، رونالدو، بالمركز الـ 27 في الترتيب بمعدل 86.9 نقطة، بينما تراجع الأرجنتيني ميسي بشكل كبير إلى المركز 56 برصيد 83.4 نقطة.


وتربع النجم الإنجليزي جوردان هندرسون قائد ليفربول على عرش الصدارة، بمعدل 93.0 نقطة، وتلاه الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي،  ثم الإسباني تياجو ألكانتارا صانع ألعاب فريق بايرن ميونخ.

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