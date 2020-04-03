AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دفنت ابنها ولحقت به.. حكاية أم ماتت حزنا على فراق نجلها بالدقهلية

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:00 ص
الفقيدين الام والابن
الفقيدين الام والابن
Advertisements
همت الحسينى
لم يكن ابنا لها فقط بل كان كل شئ لدى والدته التى كانت تعتبره أخا وحبيبا وابنا ليس لأنه ابنها فقط بل لأنه صاحب الخلق الرفيع المهذب الذى يثنى الجميع دائما عليه.

كان " حمادة " محبوبا من الجميع وكما يقال" ابن الحته الجدع" لا يتأخر عن أحد فى أي طلب لا يحب أن يرى خصاما بين أحد كان مسالما لابعد الحدود ومميزا بين أشقائه وكل أصدقائه.


ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى به السفن منذ شهر مضى نشبت مشاجرة بين جيران حماده بسبب إلقاء القمامة وتدخل " حماده " لفضها إلا أن أحد جيرانه دفعه فى الحائط مما أدى لنزيف  بالمخ ولفظ أنفاسه على الفور.


الأم المحبة لابنها أصابها الذهول قلب الأم وما أدراك ما قلب الأم، عندما علمت برحيله لم تصدق حتى بعد تشييع جثمانه ، تراه أمامها تخاطبه وتحلم به وهو يربت على كتفيها يحتضنها وتتساقط لتبكى" حماده ممتش". 


الحزن لا يفارقها، الدموع لا تتوقف ، أم حماده تناجيه فى كل وقت لم تتحمل بعده ورحيله حتى لحقت به وتفارق الحياة، وعم الحزن أهالى نبروه حزنا على الفقيدين داعين لهما بالرحمة .

اقرأ أيضا:


حيث تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة نبروه يفيد بورود بلاغ من الاهالى بمصرع شخص أثناء فضه مشاجرة أمام صيدلية عفيفى بالمدينة .


وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين أنه أثناء قيام حماده عادل أبو عمارة بفض مشاجرة بين شخصين بسبب إلقاء القمامة قام أحدهما بدفعه مما أدى إلى اصطدام رأسه بجسم صلب ووفاته .



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

















Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نوال الزغبي تعترف: أرتدي ملابس ابنتي.. فيديو

مصرع شقيقين بطلقات نارية في مشاجرة بنجع حمادي

قتلت أمها بإيديها.. جحود ربة منزل أنهت حياة والدتها بضربة قاضية في سوهاج.. تفاصيل

مصرع شاب أثناء فض مشاجرة بسبب إلقاء القمامة بـ نبروه

الأم المثالية في البحيرة: أبنائي الثلاثة أطباء وأقيم مع رفيق عمري بالمستشفى

قتل نفسه عشان حبيبته.. ماذا قال طالب الدقهلية قبل الانتحار؟

ترشيحاتنا

شرانيس لحقت بـ الهياتم.. حكايات الرعب في ليل الحظر بقرية المنوفية المعزولة

مماطلة أحمد فتحي.. ربيع ياسين: إكرامي واقعي وعاشور لديه حرية القرار

فيلم أمريكي تنبأ بظهور كورونا في 2011.. نفس الأحداث والعلاج في متناول اليد

كورونا يقتل طبيبا مصريا - بريطانيا .. تفاصيل آخر لحظات حياته

بمجوهرات لافتة.. ميريام فارس تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بعد إعلان إصابته.. تعرف على أسباب و أعراض مرض محمد هنيدى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات لافتة.. ميريام فارس تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بعد إصابة محمد هنيدى.. تناول هذه الأطعمة يعالج ميكروب المعدة

فيلم أمريكي تنبأ بظهور كورونا في 2011.. نفس الأحداث والعلاج في متناول اليد