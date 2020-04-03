AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

رسالة هامة من الإدارة العامة للمرور لقائدي السيارات

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدى
كثفت الإدارة العامة للمرور، من تواجدها على الطرق الصحراوية لإغلاقها في حالة ظهور الشبورة المائية وانعدام الرؤية، فى إطار الاستعدادات المكثفة التى توليها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطنين والسيولة المرورية فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى الحفاظ على الأمن والسلم العام بجميع الشوارع والميادين، تسعى الإدارة العامة للمرور إلى نشر الأكمنة المتحركة ورفع حالة الطوارئ فى الأكمنة الثابتة.


وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

1. الالتزام بالتعليمات والقواعد الآمنة.
2. عدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة.
3. عدم تخطي 60 كم/ س خلال الطقس السيئ.
4. التركيز والتحكم في عجلة القيادة وعدم الانشغال.
5. تشغيل المساحات بصورة دورية لتجنب انعدام الرؤية.
6. إضاءة جميع أنوار السيارة الخلفية والأمامية.
7. فتح زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.
8. استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة في انعدام الرؤية.
9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.
10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.
Advertisements

ترشيحاتنا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-4-2020

صلاة الجمعة في البيت .. كيفيتها وإرشادات من الأزهر بشأنها

بعد ساعات من طرحها.. بتوحشيني لـ فضل شاكر تقترب من 100 ألف مشاهدة

لم تنقذه النمور.. إصابة نجم Netflix الشهير بفيروس كورونا

بعد رحيل أحمد فتحي .. الأهلي يدخل طرفا في صفقة الزمالك الجزائرية

الداخلية السعودية تعلن قرارا جديدا بشأن حظر التجول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات لافتة.. ميريام فارس تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بعد إصابة محمد هنيدى.. تناول هذه الأطعمة يعالج ميكروب المعدة

فيلم أمريكي تنبأ بظهور كورونا في 2011.. نفس الأحداث والعلاج في متناول اليد