يوم اليتيم 2020 .. علي جمعة: من أراد أن يُستجاب دعاءه فليحرص على 3 أعمال فيه

حكم الاحتفال بيوم اليتيم ففيه نبه مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، على أننا بالاحتفال اليوم باليتيم، إنما نُطلق دعوةً في الناس في يوم اليتيم ، تحت عموم قوله - سبحانه وتعالى - « وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ »، فعن حكم الاحتفال بيوم اليتيم ، بين أننا نحتفل بيومٍ نحيي في الناس ما أمرهم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» وأشار إلى السبابة والوسطى من يده الشريفة ، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «من وضع يده على رأس يتيمٍ كان له بكل شعرةٍ من رأسه حسنات».

حكم الاحتفال بيوم اليتيم واستشهد بما ورد بقوله تعالى: «فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ » ، «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآَوَى» من سورة الضحى، وقوله تعالى: « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ »، منبهًا إلى أن الله تكلم عن اليتيم وعن اليتامى -أغنياء أو فقراء- أكثر من عشرين موضعًا في القرآن الكريم ثم بعد ذلك أمرنا أن نجعلها قمة الإنسانية.





حكم الاحتفال بيوم اليتيم وتابع: فإذا أصلح الإنسان بينه وما بين اليتيم استطاع أن يُصلح فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين أهله وجيرانه، وجماعة العمل والمسجد ومن حوله من الناس، ليست المسألة مسألة مال ومادة، إنما أصلها هو الحنان والرحمة بكل أشكالها، و(الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) .





هل يجوز الاحتفال بيوم اليتيم

هل يجوز الاحتفال بيوم اليتيم فقد أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن الإحسان إلى اليتامى والعطف عليهم واجب ديني دعت إليه الشريعة الإسلامية بل وكل الشرائع السماوية، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم أهمية رعاية اليتيم وكفالته فقال: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.."، وحث على رعاية الفئات التي تستحق العناية وضرورة التذكير بهذه المعاني واستحضارها والتواصي بها؛ مما يبرز عظمة جوانب الرحمة والتكافل الاجتماعي.





هل يجوز الاحتفال بيوم اليتيم وأفاد الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يوجد مانع شرعي من الاحتفال بهذه المناسبة وإدخال السرور على الأيتام، مشيرًا إلى أن من يُحرّمون الاحتفال بهذا اليوم لليتيم لا يدركون أهمية بيان الجوانب الإنسانية للإسلام.



