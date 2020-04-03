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تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر والكتف.. فيديو

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:29 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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محمود محسن
قدّمت الإعلامية فرح سعيد، والكابتن حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية للحفاظ على سلامة عضلات الجسم والظهر والكتف وتقويتها، وكبديل التدريب بأوزان ضخمة للفتيات والشباب.

وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، ، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى جميع الذين يمارسون عملهم من خلال الجلوس فترة طويلة على المكتب عليهم الحرص على ممارسة هذه التمارين للحفاظ على الظهر من التقوس أو الإصابة بالخشونة فى العضلات.

وأوضح الكابتن حسام أبو هاشم، أن هذه التمارين من الممكن أن يتم ممارستها فى البيت.

وأوصى حسام المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

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