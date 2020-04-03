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أخبار البلد

بـ 6 لغات.. تكتل شركات السياحة الألمانية يبعث رسالة لنظرائه في مصر

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:26 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
صاغ تكتل شركات السياحة والسفر الألمانية، رسالة لنظرائه فى مصر وباقي الوجهات السياحية، بست لغات ضمنها اللغة العربية.

وينشر "صدى البلد" نص الرسائل التى تم صياغتها:

"سنعود قريبًا"

وكالات السياحة والسفر في ألمانيا ترسل شكرها وتحياتها إلى شركائها في جميع الوجهات السياحية حول العالم..

يرسل أصحاب وكالات السياحة والسفر الألمانية وممثلي تكتلات المكاتب السياحية  rtkو HolidayLand و meinreisespezialist و TGV، بالإضافة إلى تكتل المكاتب السياحية Alfa ومكاتب Reiseland خالص التحيات القلبية إلى الشركاء في المهنة في مختلف الوجهات السياحية حول العالم.

الشكر الذي نرسله عبر البريد الإلكتروني ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ليس فقط للسياسيين المسؤولين في الوجهات السياحية، ولكن أيضًا لأصحاب الفنادق والعاملين بها، وسائقي السيارات السياحية، والمرشدين السياحيين، والعاملين بأقسام الخدمة بالمطاعم والطهاة وموظفي خدمة الغرف Housekeeping، وحاملي الحقائب، وكذا جميع الموظفين بالمطارات والمنافذ في الوجهات السياحية.

رسالتنا لهم هي: "نحن نرحب دائما بشركائنا في جميع الوجهات السياحية في ظل الظروف الصعبة الحالية، ونخبرهم أن السياحة كنشاط اجتماعي واقتصادي تجمعنا جميعًا، ومصائرنا مترابطة، فنحن جميعًا في قارب واحد.
ونود نحن خبراء السياحة من وكالات السياحة والسفر في ألمانيا أن نخبركم بأنكم كشركائنا في أذهاننا ووجداننا، ونتطلع إلى العمل معًا بشكل وثيق في المستقبل القريب بإذن الله، ونتمنى لكم كل التوفيق في هذا الوقت العصيب.

نشكركم على تعاونكم الدائم معنا، ونعدكم بأننا "سنعود قريبًا".
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