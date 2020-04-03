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رياضة

مفاجأة.. هذا النادي الأكثر تحقيقًا للنقاط بتاريخ الدوري الإنجليزي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:06 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
منذ إنطلاق الدوري الإنجليزي بمسماه الحالي "بريميرليج" عام 1992 وهو دائما ما يكون هو محط الأنظار الأول في العالم نظرًا للتنافسية الشديدة بين فرقه إلى جانب أنه أصبح وجهة أهم نجوم العالم سواء المدربين أو اللاعبين. 

ورصدت صحيفة " ذا صن " الإنجليزية واسعة الانتشار أكثر فريق حقق نقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي بمسماه الجديد حتى الآن عبر فيديو بحسابها الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر. 

وحصد نادي مانشستر يونايتد المركز الأول برصيد 2168 نقطة تلاه نادي أرسنال برصيد 1955 نقطة وجاء نادي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 1931 نقطة وحل ليفربول رابعًا برصيد 1549 نقطة واحتل بطل آخر نسختين نادي مانشستر سيتي المركز السابع برصيد 1369. 

ويعتبر نادي مانشستر يونايتد أكثر الأندية تحقيقًا للقب الدوري الإنجليزي بمسماه الجديد 13 لقبا من أصل 27 نسخة لعب تحت مسمى البريميرليج. 


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