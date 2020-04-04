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السبت 04 أبريل 2020 - 00 : 03 ص
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أخبار العالم
رد شديد اللهجة من السعودية لروسيا بسبب أسعار النفط
السبت 04/أبريل/2020 - 02:04 ص
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أحمد قاسم
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الكلمات المفتاحية
كورونا
روسيا
النفط
السعودية
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