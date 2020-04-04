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رياضة

أحمد الشيخ: حسين السيد صعيدي جدع ومن الشخصيات الرائعة.. فيديو

السبت 04/أبريل/2020 - 02:11 ص
أحمد الشيخ وحسين
أحمد الشيخ وحسين السيد
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محمد رشاد
أكد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على أنه تزامل مع حسين السيد لاعب الفريق المعار إلى نادى الصفاقسى التونسى فى منتخب الصعيد والأهلي والاتفاق السعودى.

وقال الشيخ فى تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير: تزاملت مع حسين السيد في منتخب الصعيد والأهلي والاتفاق السعودي، صعيدي (جدع) وشخصية رائعة وبار بأهله ، كما أن البعض يستغل خلافات شخصية لنشر الشائعات.

وأوضح أحمد الشيخ أنه حريص على تنفيذ برنامج السويسرى رينيه فايلر  المدير الفنى للفريق رغم توقف الدورى بسبب انتشار فيروس كورونا فى الفترة الحالية .

وحول موقف حسام عاشور قال أحمد : "عاشور قيمة كبيرة وأتمنى اعتزاله في الأهلي و كل التوفيق للثنائي شريف إكرامي وأحمد فتحي".



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