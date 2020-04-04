شاهد.. أحدث ظهور للإعلامية رايا أبي راشد

نشرت الإعلامية رايا أبي راشد صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " برفقة أبنائها.
وعلقت على الصورة تاركة رسالة لأبنائها : أتمنى لكم مستقبل مشرق ليس ببعيد.
يشار إلى أن رايا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وقد حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضي بمشاهدة واسعة.
ورايا هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.
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Today I decided to look in my archive for a goofy happy flashback photo.⠀ ⠀ Everything was joyful about that photoshoot! I was with my darling dream team (@cedrichaddad styling, @ali_kattoua makeup, @georgeselmendelek hair & @david_abdallah photos!) Plus my two favourite girls Lola and my mini-me niece Ines! 😍😍😍⠀ ⠀ Longing for days like these hopefully in a future not too far away. 🙏🏼⠀ ⠀ Love to all ❤️❤️❤️