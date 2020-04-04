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فن

شاهد.. أحدث ظهور للإعلامية رايا أبي راشد

السبت 04/أبريل/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشرت الإعلامية رايا أبي راشد صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " برفقة أبنائها. 

وعلقت على الصورة تاركة رسالة لأبنائها : أتمنى لكم مستقبل مشرق ليس ببعيد. 

يشار إلى أن رايا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وقد حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضي بمشاهدة واسعة.

ورايا هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.
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