غدًا.. تسليم 56 وحدة إسكان اجتماعي لأبناء نجع حمادي

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الإسكان بقنا، ستبدأ غدًا الأحد، فى تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى بمنطقة "هوّ" للمستحقين من أبناء مدينة نجع حمادى فى موقع العمارات.





وأوضحت المهندسة ابتسام صموئيل، مدير مديرية الإسكان، أنه سوف يتم تسليم 56 وحدة سكنية غدًا الأحد، على أن يتم تسليم باقى الوحدات تِباعا تجنبا للازدحام.





وأشارت صموئيل، إلى أنه سوف يتم التواصل تليفونيا معهم لإعلامهم بموعد التسليم، مناشدةً إياهم بعدم الحضور إلى موقع العمارات إلا لمن تم الاتصال به فقط لتجنب أي عدوى محتملة بفيروس كورونا المستجد.







وأضافت صموئيل، أنه عند التسليم يجب أن يحضر صاحب الشقة بنفسه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى مع إحضار "العقد الأصلي - إيصال المياه - إيصال الكهرباء".





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