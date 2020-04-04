AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غدًا.. تسليم 56 وحدة إسكان اجتماعي لأبناء نجع حمادي

السبت 04/أبريل/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الإسكان بقنا، ستبدأ غدًا الأحد، فى تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى بمنطقة "هوّ" للمستحقين من أبناء مدينة نجع حمادى فى موقع العمارات.


وأوضحت المهندسة ابتسام صموئيل، مدير مديرية الإسكان، أنه سوف يتم تسليم 56 وحدة سكنية غدًا الأحد، على أن يتم تسليم باقى الوحدات تِباعا تجنبا للازدحام.


وأشارت صموئيل، إلى أنه سوف يتم التواصل تليفونيا معهم لإعلامهم بموعد التسليم، مناشدةً إياهم بعدم الحضور إلى موقع العمارات إلا لمن تم الاتصال به فقط لتجنب أي عدوى محتملة بفيروس كورونا المستجد. 


وأضافت صموئيل، أنه عند التسليم يجب أن يحضر صاحب الشقة بنفسه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى مع إحضار "العقد الأصلي - إيصال المياه - إيصال الكهرباء".


اقرأ أيضًا:


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجزار: تسليم 456 وحدة بـ JANNA و288 شقة بـ دار مصر بالعبور 16 فبراير

11 مارس.. آخر موعد لتسليم وحدات مشروع JANNA بمدينة العبور

864 وحدة سكنية.. محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي

غدا..انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للعناية بصحة المرأة فى قنا

الإسكان: بدء تسليم 96 وحدة سكنية بـ JANNA للإسكان الفاخر 5 أبريل

تسليم 96 شقة بالعبور للمستفيدين.. تعرف على التفاصيل

ترشيحاتنا

ليلة النصف من شعبان.. موعدها وفضلها ودعاؤها

رغم تحسن حالتها.. كورونا يقتل ممرضة مسلمة في بريطانيا

شاهد.. مشاركة الرئيس السيسي في قمة إفريقية مصغرة لبحث سبل التعامل مع كورونا يتصدر نشرة «صباح البلد»

كورونا يتسبب في كشف شقة مشبوهة توافد عليها المئات يوميًا خلال الحظر

علاج لـ كورونا.. جامعة أردنية تعلن عن اكتشاف للقضاء على الفيروس المميت

رونالدو معملهاش.. أحمد الشيخ يوضح حقيقة ذهابه للتمرين مصطحبا مصفف الشعر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة أم شائعة.. هل غسل الأنف بمحلول ملحي يقي من فيروس كورونا

بعد تخفيضها 30 ألف جنيه.. أسعار سيات seat اليوم في مصر ..صور

بملابس كاجوال.. روجينا تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير