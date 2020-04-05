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محافظات

منهم فريدة عثمان.. ماذا قال العائدون من أمريكا عن مصر في ظل أزمة كورونا؟

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
رضا تام وحالة من التقدير نالتها الحكومة المصرية بسبب الإجراءات التى اتبعتها مع المصريين العائدين من واشنطن، خاصة أنها اتسمت بالدقة والسرعة والمستوى العالى من الخدمة، وهذا ما أكده جميع المصريين الذين كانوا على أول رحلة وصلت لمرسى علم.

وأكدت السباحة المصرية فريدة عثمان، تواجدها في الحجر الصحي بمدينة مرسى علم، عقب وصولها لمصر قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد توقف حركة الطيران بسبب فيروس كورونا.

وقالت فريدة عثمان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل "فيس بوك": "الحمد لله، وصلت مصر أمس مع مجموعة من الرياضيين بالخارج، حاليا أنا في الحجر الصحي بمرسى علم لمدة أسبوعين".

وأضافت: "إجراءات الحجر الصحي مهمة، نتمتع باهتمام بالغ، نشكر المسئولين على هذا المجهود الرائع.. أشكر ‏الحكومة المصرية على جميع الجهود وإرسال طائرة خاصة لجلب العالقين بعد توقف حركة الطيران".

أما سماح سعيد سلامة، إحدى السيدات العائدات من أمريكا، فقالت إنها كانت فخورة جدا بجنسيتها المصرية، خاصة حينما لمست مدى اهتمام الدولة بأبنائها، مشيرة إلى أن ما قامت به الدولة المصرية فى ظل تلك الظروف العصيبة لم تقم به أى دولة.

وكشفت أنها سافرت إلى أمريكا لاستكمال الدراسة ومعادلة شهادتها، وكان من المقرر عودتها 22 مارس، ولكن مع إغلاق خطوط الطيران ظلت عالقة بأمريكا ولم تتمكن من شراء تذكرة عودة أخرى، موضحة أنها شعرت بالفخر بجواز السفر المصرى رغم امتلاكها جواز سفر أمريكيا، خاصة بعد أن تلقت اتصالا من السفارة المصرية، وأكدوا أنها ضمن الركاب العائدين هى وابنتها باعتبارها حالة استثنائية.

أمل الفولى ووالداها كانوا من ضمن القادمين وكانوا ضمن العالقين في أمريكا، وقبل إبلاغهم بعودتهم لمصر، بعد أن أدوا صلاة الاستخارة، جاءت البشرى بالعودة إلى بلدهم مصر، وأخبرتهم القنصلية المصرية بواشنطن بعودتهم إلى مصر.

وأكدت أنهم منذ وصولهم يتلقون خدمة عالية، وكذلك التعقيم بدأ منذ دخولهم للطائرة، وهناك إجراءات احترازية صارمة ومسافات بين الركاب وكمامات، واستمرت إجراءات التعقيم حتى وصولهم الفندق، وهناك تعليمات خلال الفترة التى سيقضونها فى فندق إقامتهم وهو فندق 5 نجوم، مشيرة إلى أن الأكل يصل لهم للغرف وهناك 6 أطباء للمتابعة 3 مرات يوميا، ولا يوجد أى اختلاط، والإقامة مجانية، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وضع صحة المواطن المصرى قبل كل شيء.

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