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حوادث

بالأغانى الوطنية وتحية المواطنين.. سيارات الشرطة تجوب شارع فيصل..فيديو

السبت 04/أبريل/2020 - 11:57 م
دوريات امنية
دوريات امنية
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مصطفي الرماح
قامت عدد من سيارات الشرطة بالمرور فى شارع فيصل بمحافظة الجيزة وترديد الاغانى الوطنية من خلال مكبرات الصوت الموضوعة عليها فى وقت حظر التجوال.

وقدم رجال الشرطة من خلال مكبرات الصوت الموجوده على السيارات التحية للمواطنين الملتزمين بقرار الحكومة بحظر التجوال لمنع تفشى فيروس كورونا .


وكانت شهدت البلاد فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم انتشارا مكثفا لرجال الشرطة لتنفيذ قرار الحظر وإغلاق الشوارع والمحاور الرئيسية.

كما قام رجال الشرطة بالمرور على المحلات فى جميع القرى والمحافظات للتأكد من قرار الإغلاق، تنفيذا لقرار حظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بنشر القوات على كافة الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من التزام المواطنين بقرار حظر التجول، ونشر خدمات متحركة وثابتة في أوقات الحظر لضبط المخالفين.


وكانت وزارة الداخلية رفعت حالة التأهب للقصوى لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء، لتطبيق حظر تجول المواطنين من الساعة ٧ مساء وحتى الساعة 6 صباحا.


وتقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف خدماتها لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وشركات الكهرباء والمياه ومباني الشركات وغيرها.


وكانت أعلنت وزارة الداخلية، البدء في تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة.


وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين وأكدت الوزارة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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