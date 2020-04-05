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فن

دولة كبيرة.. روجينا توجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي .. تعرف عليها

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:00 ص
روجينا
روجينا
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قسم الفن
وجهت الفنان روجينا رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا القاتل .

ونشرت روجينا صورة "علم" مصر علي حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت روجينا علي الصورة قائلة: شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة الأزمة التي تمر بها البلاد رئيس عظيم لدولة كبيرة وعظيمة مصر وكل الفخر ببلدي لأنها عظيمة في اصعب الظروف، مصر ام الدنيا .

يشار إلى أن روجينا تشارك في رمضان 2020 في مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر،  أحمد زاهر، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.
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