دولة كبيرة.. روجينا توجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي .. تعرف عليها

وجهت الفنان روجينا رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا القاتل .





ونشرت روجينا صورة "علم" مصر علي حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وعلقت روجينا علي الصورة قائلة: شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة الأزمة التي تمر بها البلاد رئيس عظيم لدولة كبيرة وعظيمة مصر وكل الفخر ببلدي لأنها عظيمة في اصعب الظروف، مصر ام الدنيا .



