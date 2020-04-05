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توك شو

نجل المتوفاة بـ كورونا: الناس عاوزة ترمينا فى الزبالة.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:14 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال أحمد صبحي نجل سيدة الإسكندرية المتوفاة في مستشفى النجيلة، إن والدته توفيت بسبب فيروس كورونا وليس كما ما أدعى البعض بسبب مشادة كلامية، لافتا إلى أنه استلم جثمان والدته وصلوا عليها الجنازة.

وتابع صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "9 دقيقة" عبر قناة "المحور": "الجميع خذلني وعلى رأسهم أهلي الذين رفضوا مساعدتي.. الناس عاوزة ترمينا في الزبالة خوفا من العدوى".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، ارتفاع  الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، تصل إلى 1070 مصابا.




وجاء البيان  كالتالي:-

الحالات الجديدة:  85


الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية: 306


الوفيات الجديدة: 5


عدد حالات الشفاء (الخروج حتى الآن): 241


إجمالي الوفيات: 71


إجمالي أعداد المصابين: 1070
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