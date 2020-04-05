لحل مشكلة الوحدة والملل أثناء العزل المنزلى.. استخدم هذا التطبيق

مع استمرار العزل المنزلى، والتباعد الاجتماعى، والحظر الذى يعيشه أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، إثر تفشى فيروس كورونا، وشعور بالوحدة عند البعض والملل عند البعض الآخر، أطلق موقع CNET أن التطبيق المجانى HearMe أو إسمعنى، هو تطبيق صمم للقضاء على معاناة العزل المنزلى والتباعد الاجتماعى وأوقات الملل الطويلة، حيث يمكنك التواصل من خلاله مع أشخاص يستمعون لمشكلاتك.
ويتيح التطبيق للمستخدمين التحدث مع أشخاص وإرسال الرسائل النصية وتبادل تجار وخبرات الحياة، ويمكن للمستخدمين من خلاله تحديد تفضيلات الأشخاص المستمعين من الذكور والإناث، واختيارهم بناء على أفكارهم أو ما يتعتقدونه تجاه الآخرين.
HearMe هو تطبيق مجانى يمكن للمسستخدمين تحميله على هواتف أيفون أو أندرويد، ولا يحتاج التطبيق إلى توفير أي معلومات شخصية، إلا فقط وصفك لنفسك أو تعبيك عن وجهة نظرك في بعض الأمور.
ويعتبر HearMe تطبيق اجتماعى يعمق العلاقات ويعالج المشكلات الاجتماعية عند البعض، ويتيح فرصة التعرف على أشخاص جدد، ولكنه ليس تطبيق مواعدة، حيث أن المستخدمين يقومون بالتطوع لحل مشكلات غيرهم، ويقضون أحيانا وقتا كبيرا معهم للمساهمة في تخفيف معاناتهم.