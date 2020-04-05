AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لحل مشكلة الوحدة والملل أثناء العزل المنزلى.. استخدم هذا التطبيق

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:12 ص
لحل مشكلة الوحدة
لحل مشكلة الوحدة والملل .. استخدم هذا الت
Advertisements
ندى على
مع استمرار العزل المنزلى، والتباعد الاجتماعى، والحظر الذى يعيشه أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، إثر تفشى فيروس كورونا، وشعور بالوحدة عند البعض والملل عند البعض الآخر، أطلق موقع CNET أن التطبيق المجانى HearMe أو إسمعنى، هو تطبيق صمم للقضاء على معاناة العزل المنزلى والتباعد الاجتماعى وأوقات الملل الطويلة، حيث يمكنك التواصل من خلاله مع أشخاص يستمعون لمشكلاتك. 

ويتيح التطبيق للمستخدمين التحدث مع أشخاص وإرسال الرسائل النصية وتبادل تجار وخبرات الحياة، ويمكن للمستخدمين من خلاله تحديد تفضيلات الأشخاص المستمعين من الذكور والإناث، واختيارهم بناء على أفكارهم أو ما يتعتقدونه تجاه الآخرين. 

HearMe هو تطبيق مجانى  يمكن للمسستخدمين تحميله على هواتف أيفون أو أندرويد، ولا يحتاج التطبيق إلى توفير أي معلومات شخصية، إلا فقط وصفك لنفسك أو تعبيك عن وجهة نظرك في بعض الأمور. 

ويعتبر HearMe تطبيق اجتماعى يعمق العلاقات ويعالج المشكلات الاجتماعية عند البعض، ويتيح فرصة التعرف على أشخاص جدد، ولكنه ليس تطبيق مواعدة، حيث أن المستخدمين يقومون بالتطوع لحل مشكلات غيرهم، ويقضون أحيانا وقتا كبيرا معهم للمساهمة في تخفيف معاناتهم. 
   

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل العزل الصحي لكورونا .. أفضل تطبيقات فيديو للتواصل

إزاى تقابل عيلتك وتروح شغلك بدون تجمعات .. من المنزل

بدون استهلاك باقة إنترنت.. شاهد مئات الأفلام المجانية من خلال هذا التطبيق

خلال العزل المنزلي .. خطوات لاستخدام تطبيق Facetime في مكالمة فيديو جماعية

تحديث جديد بـ Google Duo لإجراء مكالمة فيديو أثناء العزل المنزلي

9 مزايا خفية في أجهزة آيفون وiPad قد لا تعرفها

ترشيحاتنا

شوبير يعلن عن خبر محزن للجماهير بشأن الدوري المصري

كارثة صحية.. تكدس الجثث في الطرقات بمراكز الموتى في نيويورك

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 5 /4 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

احتمال ضعيف..عالم صينى: موجة ثانية من فيروس كورونا

خبير: كورونا فيروس متوسط وهذه خطورته.. فيديو

للمرة الأولى في التاريخ .. رفع الأذان في ألمانيا بمكبرات الصوت لمواجهة كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا أرحم.. الشرطة الهندية تجلد عمال فقراء بوحشية.. فيديو

بعد إصابتها وطفلتها.. فنانة شهيرة تتبرع بمليون دولار لمواجهة كورونا

للمرة الأولى في التاريخ .. رفع الأذان في ألمانيا بمكبرات الصوت لمواجهة كورونا.. فيديو