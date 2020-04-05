لحل مشكلة الوحدة والملل أثناء العزل المنزلى.. استخدم هذا التطبيق

مع استمرار العزل المنزلى، والتباعد الاجتماعى، والحظر الذى يعيشه أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، إثر تفشى فيروس كورونا ، وشعور بالوحدة عند البعض والملل عند البعض الآخر، أطلق

موقع CNET أن

المجانى HearMe أو إسمعنى، هو تطبيق صمم للقضاء على معاناة العزل المنزلى والتباعد الاجتماعى وأوقات الملل الطويلة، حيث يمكنك التواصل من خلاله مع أشخاص يستمعون لمشكلاتك.