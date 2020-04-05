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سيارات

أكثر 10 سيارات مبيعا للكروس أوفر في مصر

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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أماني نوار

تعتبر سيارات الكروس أوفر هي الأكثر مبيعا في السوق المصرية حاليا، حيث نجحت في تحقيق مبيعات مميزة وصلت إلى 941 سيارة حسب تقرير الأميك.

 

كما  أن تلك الفئة من السيارات  من أنسب السيارات للطرق في مصر ويرجع ذلك لأن مواصفات تلك السيارت أصبحت تتناسب مع الذوق المصري والعائلي، وفيما يلي نعرض أبرز السيارات الكروس أوفر مبيعا في السوق المصري خلال شهر فبراير ومارس وجاءت على النحو التالي :

1- MG ZS 941 سيارة

2- أوبل كروس لاند 152 سيارة

3- فورد ايكوسبورت 114 سيارة

4- جيب رينيجيد 97 سيارة

5- بيجو 2008 بعدد 73 سيارة

6- هيونداي كريتا 63 سيار

7- فيات 500X 50 سيارة

8- سيتروين C3 46 سيارة

9- هوندا HRV 5 سيارات

10- هيونداي كونا سيارة واحدة.

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