فضيحة جنسية للاعب مانشستر سيتي.. تفاصيل

أكدت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن كايل والكر، الظهير الأيمن لنادي مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، قد أقام حفلة جنسية في منزله الأسبوع الماضي.





وذكرت صحيفة صن البريطانية، أن والكر قد أقام حفلة جنسية مع فتاتين لمدة 3 ساعات في منزله بمدينة مانشستر، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك قبل ساعات قليلة من دعوته جمهوره ومتابعيه للبقاء في المنزل.





وأشارت الصحيفة أن اللاعب وصل لمرحلة سيئة للغاية، وأن فعلته أغضبت مدربه الإسباني بيب جوارديولا، بالإضافة لساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي.





كما ذكرت الصحيفة أن اللاعب دفع لإحدى الفتاتين مبلغ 2200 جنيهًا إسترلينيًا لقضاء الليلة معه، والتي تحدثت للصحيفة ووصفته بالمنافق والمخادع.





وأصدر والكر بيانًا أكد فيه اعتذاره وأسفه لما بدر منه في الأيام الماضية، كما أكد نادي مانشستر سيتي أنه سيتخذ إجراءات تأديبية رائعة تجاه اللاعب.





يذكر أن الدوري الإنجليزي قد تم إيقافه لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.