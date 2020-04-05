عار عليكم.. روني يهاجم الحكومة الإنجليزية بسب تخفيض رواتب اللاعبين





وكان مات هانكوك وزير الصحة الإنجليزي، طالب مؤخرا بتخفيض 30% من رواتب لاعبو الدوري الإنجليزي، لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19.





وقال روني في مقاله بصحيفة " صنداي تايمز":" ما حدث هو عار، لماذا طالب وزير الصحة بتخفيض رواتب لاعبو الدوري الإنجليزي، كان من الأولى أن يخبرنا بأخر تطورات أخطر كارثة مرت علينا.





وأضاف روني:" أنا في وضع يسمح لي بتخفيض راتبي من أجل تخفيض راتبي من أجل مواجهة الأزمة الحالية، لكن ليس جميع اللاعبين وضعهم يسمح بتخفيض رواتبهم، لكن حولت الحكومة اللاعبين إلى كبش فداء".





وواصل روني:" هل كان إعلان رابطة الدوري الإنجليزي، سعيها لتخفيض رواتب اللاعبين، الهدف إحراج اللاعبين أمام الجميع!".





وتابع روني:" يجب أن لايتم إجبار أي لاعب على تخفيض راتبه، كل لاعب حر سواء، تنازل عن جزء من راتبه، أو تقاضي راتبه بالكامل.





يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت أول أمس الجمعة، تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمي، بسبب تفشي فيروس كورونا.









هاجم واين روني أسطورة فريق مانشستر يونايتد ولاعب ديربي كاونتي الحالي، الحكومة الإنجليزية، بعد اقتراحها بتخفيض رواتب لاعبي البريميرليج.