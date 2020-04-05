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أخبار العالم

إيطاليا تسجل أقل حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ أسبوعين

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:24 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الإيطالية اليوم، الأحد، تسجيل 525 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في أقل حصيلة يومية منذ أسبوعين.

ومساء أمس الأول، الجمعة، كان اليوم الخامس على التوالى الذى ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782، فيما يبدو أنه يعزز آمال الحكومة فى أن الوباء وصل لذروته، قبل التراجع المأمول في المستقبل القريب.
 
وأفادت وسائل إعلام إيطالية بتسجيل أول حالة شفاء لمرضى كورونا عن طريق استخدام بلازما دم محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا من وباء كورونا، وهذه التجربة تمت فى مستشفى سان ماتيو التعليمى بمدينة بافيا، جنوب ميلانو بإقليم لومبارديا، بؤرة انتشار الفيروس فى إيطاليا.
 
وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية أن أول المتبرعين بالدم المتعافين كانا اثنين من الأطباء، زوج وزوجته، وكلاهما ضمن أوائل حالات الإصابة بفيروس كورونا فى محافظة بافيا.
 
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