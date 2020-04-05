بشرى سارة.. انخفاض أعداد مصابي كورونا في المدينة المنورة

في الوقت الذي تزداد فيه أعداد المصابين والوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19)، نجحت المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية في تقليص عدد الإصابات بعد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي طبقتها المملكة قبل أسابيع.





وكان قد كشف مراسل قناة «الإخبارية» بالمدينة المنورة عن تقلص أعداد الإصابات بالفيروس التاجي في المدينة بأكملها بأحيائها، ويأتي هذا الانخفاض كبشرى سارة للسيطرة على انتشار الفيروس الذي ازدادت أعداد الإصابة به على مدار الأسابيع الماضية.





وكانت قد وصلت أعداد الإصابة بالمدينة المنورة إلى 235 حالة قبل أن تبدأ في الانخفاض بسبب الاجراءات الاحترازية المتبعة.





وكانت قد اتخذت المملكة العربية السعودية عدة اجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا التاجي المستجد، في بداية شهر مارس الماضي، وكان أبرزها خضوع أكثر من نصف مليون شخص للفحص الطبي، وتعليق الدخول إلى المملكة، وكذلك تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية، وتعليق الدراسة مؤقتا.





وكان من ضمن الاجراءات المتبعة أيضا، إيقاف تصدير المنتجات الطبية والمخبرية، ووغلق الحرم المكي وإيقاف تقديم الشيشة في المقاهي، وغيرها من الاجراءات الاحترازية المتبعة.



