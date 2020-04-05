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رئيس شركة مطار مرسى علم الدولي يروي كواليس استقبال المصريين القادمين من واشنطن

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:51 م
مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء هاني عقاب رئيس شركة مطار مرسى علم الدولي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تقدم مجهودا كبيرا لمجابهة فيروس كورونا؛ لافتا إلى أن الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الطائرة التي استقبالها بالمطار اليوم من واشنطن كان على متنها طلاب مصريين وبمجرد نزولهم أرض الوطن ، رفعوا الباسبور المصري فخورين بمصريتهم.

وأوضح عقاب، أنه بمجرد التوجيهات التي أمر بها الرئيس السيسي كانت كل المطارات المصرية مستعدة لاستقبال المصريين العالقين في جميع بلاد العالم.

وتابع عقاب، ، انه بالرغم ان الطيران موقوف، يتم تجهيز الطيران كأنه يعمل بصفة مستمرة، لدرجة أن العائدين كان يقدم لهم الهدايا والوردود.

أشار عقاب، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمطار مرسى علم قبل وصول المصريين؛ منوها بأنه تم التعاقد مع شركة خاصة في التعقيم إضافة إلى التعاون الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

ولفت عقاب، إلى انه بمجرد ان وصول المصريين في المطار يقدم لهم مشروبات مجانية، ويعاملون معاملة جيدة ليشعرون بالراحة لدى وصولهم بلدهم بعد عناء السفر.
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