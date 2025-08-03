110حملات وإحالة 14مخالفة للنيابات.. نتائج جهود قطاع التفتيش بالتنمية المحلية خلال شهر يوليو

تواصل وزارة التنمية المحلية،جهودها المكثفة لتعزيز الانضباط في منظومة الإدارة المحلية، وتحقيق الرقابة الفعالة ومكافحة أي مظاهر للفساد ..



وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل جهودها المكثفة لتعزيز الانضباط في منظومة الإدارة المحلية، وتحقيق الرقابة الفعالة ومكافحة أي مظاهر للفساد ، وذلك من خلال تفعيل دور قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التصدي لأي تجاوزات أو تقصير وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال التقرير الذي استعرضته الدكتورة منال عوض، اليوم بشأن جهود قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة خلال شهر يوليو 2025 ، تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع.

110 حملة تفتيشية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن القطاع نفّذ خلال شهر يوليو الماضي عدد (110) حملة تفتيشية ما بين مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى، شملت 13 محافظة هي: (القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، الأقصر، السويس، كفر الشيخ، الدقهلية، مطروح، بني سويف، البحر الأحمر، أسيوط، الفيوم)، مؤكدة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للزيارات الميدانية، والمرور الفعلي على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية.

المخالفات

وأضافت الدكتورة منال عوض أن القطاع قام بفحص (17) شكوى للمواطنين تضمنت مخالفات تتعلق بالتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات البيئية والمالية والإدارية وأسفرت نتائج المتابعة عن إحالة (7) حالات للنيابات المختصة، و(1) للنيابة الإدارية، و(6) للشئون القانونية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم المرور على عدد من المناطق لرفع الإشغالات وتنفيذ قرارات الإزالات، أبرزها أحياء (الأزبكية، السلام أول، عين شمس، شرق مدينة نصر، الشرابية)، بالإضافة إلى المرور الليلي بحي مصر الجديدة لمتابعة مواعيد المحال العامة، ورصد المخالفات المتعلقة بعدم الترخيص، وتغيير الإستخدام.

وشددت د.منال عوض على أن الوزارة تعمل وفق خطة ممنهجة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لضمان تحقيق الانضباط داخل الإدارات المحلية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.