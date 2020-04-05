طارق العشري يصدم إبراهيم فايق على الهواء.. تعرف على السبب

فجر طارق العشري، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي المصري، مفاجأة عن عمله قبل امتهان مهنة التدريب.





وقال "العشري"، خلال تصريحاته متلفزة عبر فضائية "أون تايم سبورت" مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة"، إنه عمل لفترة طويلة في مجال الصحافة بجريدة "المساء"، وتعلم على يد أساتذة كبار وأصبح صحفيا مميزا في فترة ما من حياته.





وأشار العشري إلى أنه، اختبر في امتحانات الإذاعة الرياضية، وتم قبوله وعمل فترة كبيرة من حياته معلقا رياضيا، كما علق على مباريات كثيرة.





وتابع أنه مقيد في الشباب والرياضة والإذاعة حتى الآن على أنه معلق رياضي.



