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رياضة

محمود طاهر يحسم موقفه من الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة ويطلب هذا الأمر

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:08 ص
محمود طاهر
محمود طاهر
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حسام الحارتي
أكد محمود طاهر رئيس الأهلي السابق ، أنه لايفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة .

وقال محمود طاهر في تصريحات هاتفية لفضائية " اون تايم سبورتس"، :"أتعجب من تلك الشائعات ولا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة "، مضيفا الفترة الحالية تتطلب التفكير الصحيح في مواجهة فيروس كورونا ومساندة الدولة المصرية للخروج من تلك الأزمة. 

وتابع رئيس الأهلي السابق:" اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني تتعامل باحترافية شديدة مع أزمة  الكرة المصرية ".

وأشار محمود طاهر إلى أهمية تعديل قانون الرياضة الحالي والوصول إلي بنود صحيح لصالح الرياضة المصرية ".

وأكد محمود طاهر أن الرياضة المصرية تمر بأزمة شديدة للغاية خصوصا في ظل الغياب الجماهيري معربا عن تمنايته بالنهوض بالدوري المصري من جديد عقب انتهاء تلك الأزمة .

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