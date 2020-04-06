مكافأة 100 ألف ريال.. قصة شاب سعودي اختفى في ظروف غامضة

بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) وإصابة عدد تخطى ألفي شخص في المملكة العربية السعودية، تعامي أسرة سعودية من أزمة أخرى وهي اختفاء شاب في ظروف غامضة.





ووفقا لموقع أخبار 24 السعودي، فإن الشاب العشريني ويدعى غالب السبيعي خرج من منزله بمحافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، منذ الأحد الماضي، وبعد خروجه حاول أحد أقاربه التواصل معه ولكنه لم يستجيب.









الشاب السعودي كان مقيما مع أسرته بنفس المنزل، وقبل خروجه لم يوضح أين سيذهب، ولكنه كان مرتديا زيا رياضيا، وأوضحت أسرته ان الابن صاحب الـ 22 عاما لا يعاني من أي أمراض عقلية أو بدنية.





أسبوع مر على فقدان الابن الشاب، دون معرفة أي أخبار عنه سواء إيجابية أو سلبية ما دفع الأسرة للإبلاغ عن فقدان الابن منذ اليوم الثاني، وتواصل الجهات الأمنية والتطوعية البحث عنه.





حاول أهل السبيعي التشجيع على إيجاد الابن المختفي، حيث عرض والده مكافأة قدرها 100 ريال مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود للعثور عليه، مع كتابة الأرقام الخاصة به للتواصل.