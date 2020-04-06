وحشني يا بابا.. إيمي طلعت تبعث برسالة مؤثرة بعد فقدان والدها.. شاهد





وعلقت إيمي طلعت زكريا على الصورة قائلة: "إلى الحبيب النائم تحت التراب، اعتدت على جميع الغائبين إلا غيابك، طاب حالك وجعلك الله بنعيم حتى يبعثون وحشتنى يابابا".





ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "اللهم اسكنه فسيح جناتك" و " ربنا يرحمة ويغفر له" و " كان فنان جميل ربنا يرحمة ويصبرك".





يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.





وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.

شاركت الفنانه إيمي طلعت زكريا جمهور بصورة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.