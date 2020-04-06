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العظمى بـ القاهرة 26.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 6-4-2020

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:42 ص
الارصاد اليوم
الارصاد اليوم
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج " 8 الصبح و" المذاع عبر فضائية dmc، تقريرًا مفصلًا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم  الأثنين 6 - 4 - 2020، في القاهرة  والمحافظات.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الإثنين ، انخفاضا تدريجيا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع المحافظات
 
الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26 

الإسكندرية الصغرى  14 والعظمى 22

 مطروح الصغرى 15  والعظمى  21

 بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22

دمياط الصغرى 15 ة العظمى 23 

طابا الصغرى 15 والعظمى28

الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 27 

السويس الصغرى 16 والعظمى 27 

العريش الصغرى 17 والعظمى 24

رفح الصغرى 17  والكبرى 24 

 كاترين الصغرى 22 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 23

الغردقة الصغرى 20  والعظمى  32

الفيوم الصغرى 28  العظمى  17

بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 29 

اسيوط الصغرى 15 والعظمى 30 

بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 29 

الوداي الجديد الصغرى 18  العظمى 35

حلايب  الصغرى  16  العظمى 30

شلاتسن الصغرى16 و العظمى 32 

أسوان  الصغرى 18  العظمى 39 

الاقصر الصغرى 18 والعظمى 37 
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