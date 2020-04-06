العظمى بـ القاهرة 26.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 6-4-2020

استعرض برنامج " 8 الصبح و" المذاع عبر فضائية dmc، تقريرًا مفصلًا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 6 - 4 - 2020، في القاهرة والمحافظات.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الإثنين ، انخفاضا تدريجيا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع المحافظات الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26

الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 22

مطروح الصغرى 15 والعظمى 21



