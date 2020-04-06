وزير الاتصالات: رفع كفاءة الإنترنت خلال الأيام المقبلة.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.

المصري اليوم

11 ألفا واجهوا مشكلات .. التعليم: 578 ألف طالب دخلوا على منصة الاختبارات الإلكترونية.

مصراوي

وزيرة التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد إلى 1% بالربع الرابع بسبب كورونا.

صدى البلد

الموافقة على صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة دون انتظار شهادة الضرائب.

بوابة الأهرام

وزير الاتصالات: رفع كفاءة الإنترنت خلال الأيام المقبلة.

الشروق

متحدث الكهرباء : تركيب العداد الكودى لايعنى تفنين وضع الوحدات المخالفة.

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.

كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.