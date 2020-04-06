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توك شو

20 ألفا إجمالي إصابات كورونا في بلجيكا.. و1500 حالة وفاة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:39 ص
كورونا
كورونا
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البهى عمرو

قال مجدي يوسف، مراسل "صدى البلد" في بروكسل، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصلت إلى 20 ألفا، مشيرًا إلى أن 5 آلاف حالة في وضع حرج بالمستشفيات، وكشف أنه أجري حوارا مع أستاذ فيروسات، أكد له أن الحل الوحيد لمنع تفشي الفيروس هو التباعد الاجتماعي،  أن سرعة انتشار كورونا وخاصة على الأسطح الخارجية أمر حير العلماء.


وأكد يوسف أن الشعب البلجيكي ملتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، بعد إدراك خطورة الأزم، ,ان الأوضاع مازالت صعبة و هناك حجر صحى كامل ومستمر لـ شهر 5 المقبل.


وأضاف مجدي يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن هناك  1300 حالة جديدة مصابة بكورونا فى بيروكسل خلال 24 ساعة الماضية.


وأشار مجدي يوسف إلى أن، أجمالى الحالات وصلت لـ 20 ألف حالة مصابة، وهناك 1500 حالة وفاة، وهناك 5 ألاف حالة فى المستشفيات منهم 1400 فى وضعهم حرج للغاية.


ولفت مجدي يوسف إلى أنه كان فى حورا مع عالم فيروسي وتحدث عن مخاطر الفيروس، وأكد أن الشخص يجب أن يبتعد عن غيره بمسافة بين متر و 80 سم لـ 2 متر.


وأوضح مجدي يوسف أن العالم الفيروسي، أكد أن الجميع يجب أن يلتزم البيت لان الفيروس سريع الانتشار، موضحًا أن هناك أمرا خطيرا يرعب العلماء وهو أن الفيروس ينتشر على الأسطح الخارجية و الفيروس ينتشر فى العالم  وليس منتشرا فى مكان بعينه.


وتابع: " لما وصلت عشان اصور مع العالم خد منى التلفون و الكاميرا وجميع اجهزة التصوير وتم تعقيمها، وتم وضع خط لـ لا اقترب من العالم مؤكدًا أن المسافة بينى وبين العالم كانت ثلاث أمتار".


برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. 


كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

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