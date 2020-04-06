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أخبار البلد

للمرة الثانية في 72 ساعة.. وزير النقل في مواقع تنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:39 م
الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل
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أحمد أبوشوشة
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل  ، جولة تفقدية في مواقع تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو حيث قام الوزير اليوم يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتفقد محطات "النزهة - هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب - الهايكستب - عدلي منصور" ، وذلك للمرة الثانية خلال 72 ساعة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة، ثم استقل كل من وزير النقل ومحافظ القاهرة قاطرة اختبار على السكة ليتفقدا باقى محطات المرحلة والوقوف على معدلات التنفيذ لكل محطة ووجّه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها.

كذلك استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم مشيرا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى.

واطلع وزير النقل ومحافظ القاهرة على خطط تطوير منطقة جسر السويس بالكامل بما فيها تطوير المناطق السكنية والطرق الداخلية بها والطرق المتواجدة في مسار مترو الأنفاق وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الحكومة المصرية بتطوير كافة المناطق وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري كما تم خلال الزيارة بدء حملة لإزالة التعديات على مسار السكة الحديد وخاصة في منطقة الهايكستب.
للمرة الثانية في 72 ساعة.. وزير النقل في مواقع تنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق
للمرة الثانية في 72 ساعة.. وزير النقل في مواقع تنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق
للمرة الثانية في 72 ساعة.. وزير النقل في مواقع تنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق
للمرة الثانية في 72 ساعة.. وزير النقل في مواقع تنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق
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