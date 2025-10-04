بطلة مصر للسباحة بالزعانف: أحلم بحصد أكبر عدد من الميداليات

أكدت ندى مجدي لاعبة منتخب مصر للسباحة بالزعانف، أن استعدادات المنتخب تسير على أعلى مستوى قبل انطلاق بطولة العالم بالمياه المفتوحة للناشئين والكبار والأساتذة، والمقرر إقامتها في مارينا العلمين خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن إقامة البطولة على أرض مصر تمثل فرصة قوية لتحقيق إنجاز جديد.

وقالت ندى في تصريحات خلال المعسكر الأخير قبل انطلاق المنافسات "أتواجد مع منتخب مصر منذ عام 2021، وهذه ليست أول بطولة عالم أشارك بها كابتن سامح رئيس الاتحاد يحرص كل عام على تنظيم معسكر إعداد قوي يستمر لمدة خمسة أسابيع، بنستعد خلاله بشكل مكثف للبطولة. هذا العام البطولة تُقام في مصر، وهو شيء مميز جدا بالنسبة لنا. البطولة الماضية حصلنا على المركز الأول عالميا، وحققنا أكثر من 20 ميدالية، منها عدد كبير من الميداليات الذهبية، وإن شاء الله نحافظ على اللقب".

وأكملت "نخوض تسع وحدات تدريب سباحة أسبوعيا، بالإضافة إلى ثلاث وحدات بدنية واستشقاء، استعدادا بدنيا وذهنيا قويا للبطولة المقبلة. الجميع في حالة تركيز كاملة لتحقيق أفضل نتائج ممكنة".

وتحدثت ندى عن تخصصها في اللعبة قائلة "أتخصص في سباقات الزعانف الفردية لمسافات 3 كيلومترات و1 كيلومتر، كما أشارك في سباقات مونو لمسافات 5 كيلومترات و1 كيلومتر".

وأضافت "بدأت مشواري في السباحة بالزعانف مباشرة دون ممارسة السباحة التقليدية. حتى الآن حققت 27 ميدالية عالمية، وطموحي أن أصل إلى 32 ميدالية في البطولات المقبلة، لإسعاد والدتي وكل من يدعمني".

واختتمت لاعبة منتخب مصر حديثها قائلة "نستعد بقوة من أجل رفع اسم مصر عاليا من جديد في بطولة العالم، ونسعى لتكرار إنجاز العام الماضي وما حققناه خلال السنوات الماضية".