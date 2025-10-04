عبد المنعم سعيد: خطة ترامب لا بد أن يكون لها دور في إيقاف الحرب بغزة

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن مصر وقطر، عملتا على وجود حل ومسار للقضية الفلسطينية، وهو ما أكد عليه الرئيس الأمريكي ترامب، وأشار بشكل واضح لأهمية هذا الدور، لذا لا بد من وجود طريقة لوقف إطلاق النار.

وقال عبد المنعم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج "صباحك مصري"، عبر فضائية "ام بي سي مصر 2"، أن المصالح الإقليمية هامة في عملية التفاوض، مؤكدا أن أمريكا تعلم أهمية دول الخليج وتعلم الدور المصري في المنطقة.

وتابع المفكر السياسي، أن الشعب الفلسطيني واجه ظروف صعبة وحرب إبادة من الإحتلال الإسرائيلي، لذا لا بد من خطة ترامب أن يكون لها دور واضح في إيقاف الحرب.