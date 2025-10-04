قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن انتخابات مجلس النواب
وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيناريوهات تأهل منتخب مصر للشباب إلى دور الـ16 بكأس العالم

منتخب الشباب
منتخب الشباب
القسم الرياضي

يراقب جمهور منتخب مصر للشباب عن كثب موقف الفريق في حسم التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب 2025 المقامة في تشيلي، حيث يتنافس المنتخب ضمن قائمة أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.

ويتطلب التأهل احتلال مركز متقدم بين الفرق التي أنهت دور المجموعات في المركز الثالث.

وينتظر المشجعون المصريون حتى انتهاء جميع مباريات دور المجموعات لمعرفة ما إذا كانت نقاط الفوز التي حققها منتخب الفراعنة الشباب على تشيلي، إلى جانب الأداء المميز في المباراة الأخيرة، ستكون كافية لضمان بطاقة العبور إلى مرحلة خروج المغلوب.

ترتيب منتخب مصر في المجموعة

يحتل منتخب مصر تحت 20 سنة المركز الثالث في مجموعته بكأس العالم للشباب بعد تحقيقه فوزًا وحيدًا على تشيلي، ليجمع ثلاث نقاط.

وقد فقد المنتخب المصري المركز الثاني لصالح تشيلي، رغم تساويهما في النقاط والأهداف، بسبب تفوق المنتخب المضيف في معيار اللعب النظيف، حيث حصل لاعبوه على 5 إنذارات مقابل 6 إنذارات لمنتخب مصر.

ويتأهل إلى دور الـ16 من أصحاب المركز الثالث أربعة فرق فقط. وقد ضمن منتخب كوريا الجنوبية تأهله مبكرًا بعد جمعه 4 نقاط في المجموعة الثانية، ليصبح أول فريق من بين أفضل الثوالث يتأهل للدور المقبل.

ترتيب أبرز المجموعات:

المجموعة الثانية:

أوكرانيا: 7 نقاط

باراجواي: 4 نقاط

كوريا الجنوبية: 4 نقاط

بنما: نقطة واحدة

المجموعة الثالثة:

المغرب: 6 نقاط

المكسيك: نقطتان

البرازيل: نقطة واحدة

إسبانيا: نقطة واحدة

المجموعة الرابعة:

الأرجنتين: 6 نقاط

إيطاليا: 4 نقاط

كوبا: نقطة واحدة

أستراليا: بدون نقاط

المجموعة الخامسة:

أمريكا: 6 نقاط

فرنسا: 3 نقاط

جنوب أفريقيا: 3 نقاط

كاليدونيا الجديدة: بدون نقاط

المجموعة السادسة:

كولومبيا: 4 نقاط

النرويج: 4 نقاط

نيجيريا: 3 نقاط

السعودية: بدون نقاط

يبقى منتخب مصر الشاب في انتظار انتهاء باقي مباريات المجموعات لمعرفة ما إذا كان سيحجز مكانه في دور الـ16 ضمن أفضل الفرق التي تحتل المركز الثالث.

منتخب مصر للشباب منتخب الشباب سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بكأس العالم للشباب كاس العالم للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

ترشيحاتنا

التخطيط

التخطيط: مؤشرات نمو العام المالي 24/25 تعكس التحول بقطاعات الاقتصاد

وزير التموين

التموين: تعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة التجارة الداخلية

معهد التخطيط

وزارة العدل ومعهد التخطيط يختتمان برنامجًا تدريبيًا لتعزيز مهارات القيادة الفعالة

بالصور

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

أعطال السيارات
أعطال السيارات
أعطال السيارات

تويوتا أمام القضاء بسبب تعطل سياراتها فجأة على الطرق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان كاجوال .. ياسمين صبري تبهر متابعيها | شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد