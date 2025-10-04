سيناريوهات تأهل منتخب مصر للشباب إلى دور الـ16 بكأس العالم

يراقب جمهور منتخب مصر للشباب عن كثب موقف الفريق في حسم التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب 2025 المقامة في تشيلي، حيث يتنافس المنتخب ضمن قائمة أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.

ويتطلب التأهل احتلال مركز متقدم بين الفرق التي أنهت دور المجموعات في المركز الثالث.

وينتظر المشجعون المصريون حتى انتهاء جميع مباريات دور المجموعات لمعرفة ما إذا كانت نقاط الفوز التي حققها منتخب الفراعنة الشباب على تشيلي، إلى جانب الأداء المميز في المباراة الأخيرة، ستكون كافية لضمان بطاقة العبور إلى مرحلة خروج المغلوب.

ترتيب منتخب مصر في المجموعة

يحتل منتخب مصر تحت 20 سنة المركز الثالث في مجموعته بكأس العالم للشباب بعد تحقيقه فوزًا وحيدًا على تشيلي، ليجمع ثلاث نقاط.

وقد فقد المنتخب المصري المركز الثاني لصالح تشيلي، رغم تساويهما في النقاط والأهداف، بسبب تفوق المنتخب المضيف في معيار اللعب النظيف، حيث حصل لاعبوه على 5 إنذارات مقابل 6 إنذارات لمنتخب مصر.

ويتأهل إلى دور الـ16 من أصحاب المركز الثالث أربعة فرق فقط. وقد ضمن منتخب كوريا الجنوبية تأهله مبكرًا بعد جمعه 4 نقاط في المجموعة الثانية، ليصبح أول فريق من بين أفضل الثوالث يتأهل للدور المقبل.

ترتيب أبرز المجموعات:

المجموعة الثانية:

أوكرانيا: 7 نقاط

باراجواي: 4 نقاط

كوريا الجنوبية: 4 نقاط

بنما: نقطة واحدة

المجموعة الثالثة:

المغرب: 6 نقاط

المكسيك: نقطتان

البرازيل: نقطة واحدة

إسبانيا: نقطة واحدة

المجموعة الرابعة:

الأرجنتين: 6 نقاط

إيطاليا: 4 نقاط

كوبا: نقطة واحدة

أستراليا: بدون نقاط

المجموعة الخامسة:

أمريكا: 6 نقاط

فرنسا: 3 نقاط

جنوب أفريقيا: 3 نقاط

كاليدونيا الجديدة: بدون نقاط

المجموعة السادسة:

كولومبيا: 4 نقاط

النرويج: 4 نقاط

نيجيريا: 3 نقاط

السعودية: بدون نقاط

يبقى منتخب مصر الشاب في انتظار انتهاء باقي مباريات المجموعات لمعرفة ما إذا كان سيحجز مكانه في دور الـ16 ضمن أفضل الفرق التي تحتل المركز الثالث.