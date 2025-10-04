مش كل حاجة ربنا حللها بنعملها.. منى هلا: بعتذر لكل الحيوانات اللي أكلتها

حلت الفنانة منى هلا، ضيفة على برنامج قعدة ستات، عبر قناة أوربت الفضائية، وعلقت فيها على طبيعتها النباتية ورفضها أكل لحوم الحيوانات.

وقالت منى هلا: «بعتذر لكل الحيوانات اللي أكلتها، حاسة إني أذيتها، ومش كل حاجة ربنا حللها بنعملها، ربنا حلل للراجل يتجوز أربعة، هل كل الرجالة بتتجوز أربعة، ربنا حلل أكل الكوسة والسبانخ، وفي ناس كتير مش بيحبوها ولا بياكلوها.. نكفرهم؟».

حلت الفنانة مني هلا ضيفة علي برنامج قعدة ستات، والذي تقوم بتقديمه الإعلامية مروة صبري، ويذاع عبر مجموعة قنوات ألفا المشفرة.

وخلال الحلقة أوضحت مني هلا عن أسباب زواجها بشكل مدني خارج مصر.

وقالت مني هلا: أنا اتجوزت جواز مدني .. دا الناس مش بيعتبروه أحيانا جواز بس هو زواج موثق وكان فيه إشهار، اتجوزت كدا عشان برا الورق بيمشي مختلف عن هنا، ولما الناس هجمتني قولتلهم ،أنا عايشة معاه أنتم مالكم، عايزين ايه ما كل واحد يخليه في نفسه".

وانضمت الفنانة منى هلا لفريق مسلسل "بطل العالم"، لتشارك البطولة الفنان عصام عمر، جيهان الشماشرجى، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد لطفي، وأحمد عبد الحميد، وآخرون، من تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد.