لدعم الحرف والصناعة.. رئيس الوزراء يفتتح معرض تراثنا ومصانع دوائية جديدة

أفادت قناة إكسترا نيوز أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح صباح اليوم السبت فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية، والمُقام بـ أرض المعارض الدولية بمحور المشير، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

ويُعد المعرض من أبرز الفعاليات السنوية التي تُعزز دور الحرف اليدوية والتراثية في الاقتصاد الوطني، حيث يشارك فيه المئات من العارضين من مختلف محافظات مصر، لعرض منتجات تُجسد التراث المصري الأصيل.

مصانع جديدة لتعزيز الصناعة الدوائية

ووفقًا لما نقلته إكسترا نيوز، توجه رئيس الوزراء عقب افتتاح المعرض إلى تدشين عدد من المصانع الجديدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الصناعة الدوائية المحلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستحضرات الطبية.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة المتواصلة لدعم الصناعات الإنتاجية والحرفية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على تحفيز الإنتاج المحلي ورفع مستوى التنافسية.