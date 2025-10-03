قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر عيار 14 اليوم 3-10-2025
وأنت في البيت| أسرع طريقة لاستخراج الفيش والتشبيه.. الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة
البيئة: عقوبات رادعة تصل إلى مليون جنيه لحرق المخلفات
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
توك شو

مدبولي: نأمل زيادة البنزين المقبلة تكون الأخيرة في ارتفاع الأسعار.. مصطفى بكري: مصر قلب العروبة النابض| أخبار التوك شو

هاني حسين

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


مصطفى بكري: مصر مازالت جدار صلب.. وتحافظ على وحدتها السياسية والإجتماعية
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري واعي بالمخططات التي تحاك ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه لديه ثقة في القائد الوطني الذي حمى مصر من المخاطر التي تتعرض لها.


حصن منيع ويحمي مصر.. السد العالي أهم مشروع تنموي في القرن العشرين بشهادة الأمم المتحدة
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن السد العالي أهم مشروع تنموي في القرن العشرين بشهادة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن السد هو حصن منيع ضد الفيضانات، وكان رمزا للوطنية والكرامة.


حركة فتح: منع أسطول المساعدات لغزة جريمة جديدة تضاف لملف الاحتلال
 

أكد الدكتور ماهر صافي، القيادي في حركة فتح، أن منع الاحتلال الإسرائيلي لأسطول "الصمود" المحمَّل بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال، مشددًا على أن ما يجري من إبادة وتجويع بحق ملايين الفلسطينيين يتم تحت أنظار العالم وبدعم مباشر من الإدارة الأمريكية.

مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك مجموعة من الخونة كان لديها هدف في الإساءة للشعب السوري، عندما قاموا بالتظاهر ضد مصر، مشيرا إلى أن الشعب السوري شعب وطني، ولكن الخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة.

مدبولي لصدى البلد: نأمل أن تكون زيادة البنزين المقبلة الأخيرة في زيادات الأسعار
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تساؤل الزميل محمود مطاوع الصحفي بموقع صدى البلد عن التعامل مع صندوق النقد وحقيقة زيادة أسعار البنزين .

مدبولي: يجب إلزام إثيوبيا باتفاقية لتشغيل السد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه نتيجة لمحدودية المياه لا سبيل أمامنا إلا التوسع الرأسي وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية .


وزير المالية: تحصيل 67 مليار جنيه ضرائب نتيجة القانون الأخير
قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية إنه تم تحصيل 67 مليار جنيه كضرائب نتيجة القانون الأخير الذي تم إصداره.

رئيس الوزراء: انخفاض معدلات التضخم سيساعم في استقرار أسعار السلع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أرقام معدلات التضخم  مبشرة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك انخفاض عن 10% ببداية العام القادم وسنصل إلى المستهدف.


بنسب تتخطى 50%.. المشاط: الاستثمارات الخاصة تصل لأعلى مستوى لها في الـ 5 سنوات الماضية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن  جزءا أساسيا من استقرار الاقتصاد الكلي هو حوكمة الاستثمارات العامة.

رئيس الوزراء: استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار من "إيني" الإيطالية في مصر
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة إيني الإيطالية قررت ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تعكس ثقة الشركة في مناخ الاستثمار بمصر.


وزير الشؤون النيابية: ملاحظات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ الاعتراضات والملاحظات التي أبداها  رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت في إطار دستوري سليم، وتهدف في جوهرها إلى تعزيز ضمانات المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

منفذ الهجوم

بريطاني من أصل سوري.. شرطة مانشستر تكشف هوية منفذ هجوم الكنيس اليهودي

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

وزير الخارجية الإيطالي: الرئيس الفلسطيني يزور بلادنا نوفمبر المقبل

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

رئيس المجلس الأوروبي في قمة كوبنهاجن : دعم أوكرانيا دفاع عن السلام العادل ومستقبل النظام الدولي

بالصور

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا .. اعرف أكثر الأبراج صدقا

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

