مدبولي: نأمل زيادة البنزين المقبلة تكون الأخيرة في ارتفاع الأسعار.. مصطفى بكري: مصر قلب العروبة النابض| أخبار التوك شو

مصطفى بكري: مصر مازالت جدار صلب.. وتحافظ على وحدتها السياسية والإجتماعية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري واعي بالمخططات التي تحاك ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه لديه ثقة في القائد الوطني الذي حمى مصر من المخاطر التي تتعرض لها.



حصن منيع ويحمي مصر.. السد العالي أهم مشروع تنموي في القرن العشرين بشهادة الأمم المتحدة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن السد العالي أهم مشروع تنموي في القرن العشرين بشهادة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن السد هو حصن منيع ضد الفيضانات، وكان رمزا للوطنية والكرامة.



حركة فتح: منع أسطول المساعدات لغزة جريمة جديدة تضاف لملف الاحتلال



أكد الدكتور ماهر صافي، القيادي في حركة فتح، أن منع الاحتلال الإسرائيلي لأسطول "الصمود" المحمَّل بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال، مشددًا على أن ما يجري من إبادة وتجويع بحق ملايين الفلسطينيين يتم تحت أنظار العالم وبدعم مباشر من الإدارة الأمريكية.

مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك مجموعة من الخونة كان لديها هدف في الإساءة للشعب السوري، عندما قاموا بالتظاهر ضد مصر، مشيرا إلى أن الشعب السوري شعب وطني، ولكن الخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة.

مدبولي لصدى البلد: نأمل أن تكون زيادة البنزين المقبلة الأخيرة في زيادات الأسعار

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تساؤل الزميل محمود مطاوع الصحفي بموقع صدى البلد عن التعامل مع صندوق النقد وحقيقة زيادة أسعار البنزين .

مدبولي: يجب إلزام إثيوبيا باتفاقية لتشغيل السد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه نتيجة لمحدودية المياه لا سبيل أمامنا إلا التوسع الرأسي وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية .



وزير المالية: تحصيل 67 مليار جنيه ضرائب نتيجة القانون الأخير

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية إنه تم تحصيل 67 مليار جنيه كضرائب نتيجة القانون الأخير الذي تم إصداره.

رئيس الوزراء: انخفاض معدلات التضخم سيساعم في استقرار أسعار السلع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أرقام معدلات التضخم مبشرة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك انخفاض عن 10% ببداية العام القادم وسنصل إلى المستهدف.



بنسب تتخطى 50%.. المشاط: الاستثمارات الخاصة تصل لأعلى مستوى لها في الـ 5 سنوات الماضية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جزءا أساسيا من استقرار الاقتصاد الكلي هو حوكمة الاستثمارات العامة.

رئيس الوزراء: استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار من "إيني" الإيطالية في مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة إيني الإيطالية قررت ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تعكس ثقة الشركة في مناخ الاستثمار بمصر.



وزير الشؤون النيابية: ملاحظات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ الاعتراضات والملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت في إطار دستوري سليم، وتهدف في جوهرها إلى تعزيز ضمانات المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان.