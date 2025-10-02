بنسب تتخطى 50%.. المشاط: الاستثمارات الخاصة تصل لأعلى مستوى لها في الـ 5 سنوات الماضية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جزءا أساسيا من استقرار الاقتصاد الكلي هو حوكمة الاستثمارات العامة.



وقالت المشاط في كلمتها بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي : "الاستثمارات الخاصة تصل لأعلى مستوى لها في الـ 5 سنوات الماضية بنسبة تتخطى الـ 50 % ".

وتابعت المشاط: "الكثير من الاستثمارات الخاصة متواجدة في قطاع السياحة ".

وأكملت: " النموذج الاقتصادي الذي نعمل عليه يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية والتصدير بشكل أساسي مع الحفاظ على الاقتصاد الكلي".

ولفتت المشاط: " نركز على الإصلاحات الهيكلية بما يسهم في تواجد تصدير ونمو اقتصادي “، مضيفة :”في ملف حوكمة الاستثمارات العامة كان هناك قرار بإنشاء لجنة للتعرف على موازنات الهيئات والوزارات".