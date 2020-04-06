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محافظات

بعد 12 يوما.. كيف يقضي أهالي قرى المنيا المعزولة يومهم؟

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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ايمن رياض

بعد مرور 12 يوما من العزل المنزلي لأهالي قريتي القيس وابوجرج ببنى مزار شمال المنيا لمواجهة فيروس كورونا قال الاهالي إننا ملتزمون بقرارات الدولة كما اننا نعيش حياتنا بصورة شبه طبيعية فمن يريد الذهاب إلي الحقل يذهب ومحلات بيع السلع الغذائية مفتوحه وكذلك الذهاب إلى بني مزار لو احد الاهالى شعر بتعب.


قال أهالي القرية نحن ملتزمون تماما بقرارات الدولة للحفاظ على صحتنا وصحة ابنائنا وأضافوا أن قرار العزل جاء فى صالح المواطنين لمنع انتشار الفيروس بينهم وحفاظًا على ارواحهم.


واضاف الاهالي انهم يثمنون دور الدولة فى الحفاظ على ارواحهم رغم صعوبة العزل المنزلى وعدم القدرة على التحرك خارج القرية بسهولة الا ان ذلك ساهم فى عدم انتشار الفيروس 


واوضحوا ان الاجهزة التنفيذية والامنيه لم تتركهم يواجهون الفيروس بمفردهم وقدموا العديد من المساعدات العينية من لحوم وسلع غذائية وكذلك توفر لنا كل المستلزمات الطبية 


واكد ان اهالى قرية القيس جميعا ملتزمون بالعزل المنزلى والحظر المفروض على القرية طوال اليوم ، وندعو ان تنتهى تلك الغمة وتعود البلاد من جديد الى طبيعتها ونوجه الشكر للدولة على جهودها لشفاء المصابين .


ومن ناحيتها قامت محافظة المنيا بتوزيع 1000 كيلو لحوم لأهالي القريتين للأسر الاولى بالرعاية وكذلك توزيع 1000 كرتونة من المواد الغذائية كمساعدات عينية،مقدمة من مؤسسة صناع الخير لجميع الاسر التى تم وضعها تحت الحجر الصحى المنزلى بقريتى القيس وأبوجرج بمركز بنى مزار ويبلغ عددهم 232 مواطنا، الى جانب توزيع عدد من المساعدات على مجموعة من الاسر الأكثر احتياجا بالقريتين.


واكد المحافظ، أن المحافظة تضع سلامة وأمان المواطنين، فى أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أيًا من مواطنى المحافظة بشكل عام، وقد تم وضع عدد من الاسر بالقريتين، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا وفرت بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى عدد من المساعدات العينية لتقديمها للأسر الأكثر احتياجا  


وناشد المحافظ الأسر التى تم وضعها تحت الحجر الصحى المنزلي، بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى أنه سيتم تلبية أى احتياجات لكل أسرة مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد . 


واتخذت المحافظة فور تطبيق قرار وضع مجموعة من الأسر فى القريتين تحت الحجر المنزلي، عدة إجراءات، منها، التنسيق مع مديرية الامن لتطبيق القرار، وتوفير المراقبين الصحيين وتطبيق إجراءات الحجر من خلال مديرية الصحة، وتوفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ للمرضى من غير المصابين، وتوفير كافة المستلزمات والسلع الغذائية للأهالى بالمكاتب التموينية، وبدعم من القوات المسلحة لمساندة أهالى القريتين ، تم توفير سيارات للمواد الغذائية، كما تم عمل حصر من المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي، لصرف مستحقاتهم، بشكل عاجل، مع توفير دعم عينى وسلع 

بعد 12 يوما.. كيف يقضي أهالي قرى المنيا المعزولة يومهم؟
بعد 12 يوما.. كيف يقضي أهالي قرى المنيا المعزولة يومهم؟
بعد 12 يوما.. كيف يقضي أهالي قرى المنيا المعزولة يومهم؟
بعد 12 يوما.. كيف يقضي أهالي قرى المنيا المعزولة يومهم؟
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